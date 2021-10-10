Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Avrupa üçüncüsü oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Neymardan şaşırtan açıklama Veda sinyali...Neymar'dan şaşırtan açıklama! Veda sinyali...#Neymar
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
Sosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattıSosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattı#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...#Formula 1
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti#Afyonkarahisar
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Avrupa üçüncüsü oldu

#Umut Eyriparmak#2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası#Yelken Sporu
Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Avrupa üçüncüsü oldu

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Umut Eyriparmak, laser radial erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 ülkeden 26 yelkencinin mücadele ettiği laser radial erkekler kategorisinde Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 10 yarış sonunda elde ettiği 32 net puanla Avrupa üçüncülüğünü, 21 yaş altı kategorisinde ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

Ali Zorbey Pekiner (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 12'nci, Efe Buğra Sönmez (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 16'ncı, Sinan Emre Saygılı (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 19. sırada yer aldı.

27 ülkeden 105 yelkencinin yarıştığı laser standard sınıfında da Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 32'nci, Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 34'üncü, Umut Efe Alpkoçak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 62'nci, Doruk Demircan (Arkası Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 90. sırada şampiyonayı tamamladı.

28 ülkeden 69 yelkenci mücadele ettiği laser radial kadınlar sınıfında ise Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 21'inci, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 49'uncu, Lara Nalbanoğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 60. oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Umut Eyriparmak#2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası#Yelken Sporu