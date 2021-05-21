Milli voleybolcular Meryem Boz ve Ebrar Karakurt'tan iddialı açıklamalar! "Tüm madalyalara talibiz..."

İşte o açıklamalar...

BOZ: TÜM MADALYALARA TALİBİZ



3 önemli turnuvada da hedeflerinin madalya olduğunu dile getiren 33 yaşındaki sporcu, "3 önemli turnuvada yer alacağız. Teknik olarak hazır olsak da şu an alışma sürecindeyiz. Milletler Ligi daha çok alışma dönemi gibi geçecek diye düşünüyorum ama önemli ve daha önce madalya aldığımız bir turnuva. En önemli turnuvamız tabii ki olimpiyatlar. Olimpiyatlarda kürsüde olmak istiyoruz. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var ve finalde kaybettiğimiz bir maç var. Tüm madalyalara talibiz" diye konuştu.



"TAM ENERJİMLE MİLLİ TAKIMA GELDİM"



Milli takım kampına hazır geldiğini söyleyen Boz, "Lig tamamlandıktan sonra 20 gün bir aram oldu, arkadaşlarıma göre daha dinlenerek kampa katıldım. Tam enerjimle milli takım kampına katıldığım için şanslıyım" dedi.





"ŞAMPİYON TAKIMA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"



Milli pasör çaprazı Boz, VakıfBank'a transferi için de "Şampiyon bir takıma geldiğim için çok mutluyum. VakıfBank'a büyük bir katkı sağlayacağıma inanıyorum. Giovanni Guidetti ile uzun yıllar milli takımda çalıştığım için alıştığım bir antrenör. VakıfBank ailesine katıldığım için de çok mutluyum" diye konuştu,



KARAKURT: TÜRK MİLLİ TAKIMINI VE TÜRK HALKINI GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ



Yoğun bir tempoda mücadele edeceklerini söyleyen Ebrar Karakurt, "Önümüzde çok zorlu maçların olduğunun farkındayız. Bizim için en önemlisini Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası. Milletler Ligi'ni de bir hazırlık süreci olarak görüyoruz. Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'nda en üst performansımıza ulaşmak istiyoruz. Umarım hedeflediğimiz ve istediğimiz yerde tamamlarız. Türk milli takımını ve Türk halkını çok güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





"İTALYA'YA TRANSFERİMDEN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM"



Karakurt, İtalya Serie A1 takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transferi için de, "Çok heyecanlıyım ve uzun zamandır hayallerim arasında vardı. Bir Türk takımına rakip olduğunda nasıl olacağını merak ediyorum. Umarım takımımı en iyi şekilde temsil ederim. Orada da şampiyonluklar için oynarız. Benim için iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum" dedi.

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