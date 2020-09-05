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GeriTenis Milli tenisçi Pemra Özgen, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkacak
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Tenis
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 19:28 | Son Güncelleme:

Milli tenisçi Pemra Özgen, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkacak

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Milli tenisçi Pemra Özgen, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkacak
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Milli tenisçi Pemra Özgen, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile katılacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sporcunun, 8-13 Eylül'de TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda özel davetle elemelerden itibaren mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) düzeyinde gerçekleştirilen şampiyonalarda Pemra Özgen'in 17 şampiyonluk elde ettiği aktarıldı. Deneyimli tenisçinin milli takım ile 2009 Akdeniz Oyunları'nda çiftlerde gümüş, 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazandığı kaydedildi.

Dünya sıralamasında 214. basamakta bulunan Pemra Özgen'in, Türkiye'de organize edilen turnuvalarda her yaş kategorisinde teklerde ve çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olduğu ifade edildi

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