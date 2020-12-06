Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak kortta gerçekleşen organizasyonda çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Ukraynalı Daria Lopatetska, yarı finalde ise Rus Polina Kudermetova'yı eleyen İpek Öz, finalde 8 numaralı seri başı Rumen Andreea Amalia Rosca ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 5 kez servis kırdığı mücadelede rakibini 50 dakikada 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin üçüncü tekler zaferini elde eden 21 yaşındaki İpek, ayrıca rakibi Rosca'nın 14 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı