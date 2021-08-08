Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tallink Estonian Open Turnuvası'nda şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, 15 bin dolar ödüllü turnuvada ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek tek erkeklerde adını zirveye yazdırdı.

Toprak zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Büyük Britanyalı, Amerikalı ve İtalyan rakiplerini eleyerek finale yükselen milli sporcu, finalde ise ev sahibi ülkeden Mattias Siimar ile karşılaştı. Ergi Kırkın, 2 saat 10 dakika süren mücadele sonunda Siimar'ı 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

22 yaşındaki milli tenisçi, kariyerinin 6. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.