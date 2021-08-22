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GeriTenis Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
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Tenis
Haber Giriş: 22.08.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu

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Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Almanya'da düzenlenen Überlingen Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak zeminde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Henri Squire ile karşılaşan 22 yaşındaki milli sporcu, rakibini 6-3, 4-6, 6-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Teklerde üst üste 15. galibiyetini alan Ergi Kırkın, aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğunu da elde etti.

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