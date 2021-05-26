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GeriTenis Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı
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Tenis
Haber Giriş: 26.05.2021 - 00:03 | Son Güncelleme:

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı

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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Çağla Büyükakçay, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının elemelerinde, tek kadınlar ilk turunda korta çıkan dünya 178 numarası Büyükakçay, Çinli Jia-Jing Lu ile karşılaştı.

Bir saat 14 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura kaldı.

Çağla Büyükakçay, bu turda, Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaşacak.

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