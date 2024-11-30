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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta maç sırasında beyin kanaması geçirdi!

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#Altuğ Çelikbilek#Tenis#Tunus
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunusta maç sırasında beyin kanaması geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 23:11

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta oynadığı bir maç sırasında beyin kanaması geçirdi. 28 yaşındaki sporcu Türkiye'ye getirilip ameliyat edilecek.

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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan milli sporcunun sabah yapılacak kontrollerin ardından Türkiye'ye getirilip ameliyat edilmesi bekleniyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği süreci yakından takip ediyor.

FEDERASYON'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ENKA SPOR'DAN AÇIKLAMA

Tunus’ta düzenlenen turnuva sırasında sağlık problemi yaşayan sporcumuz Altuğ Çelikbilek’e acil şifalar dileriz. Sporcumuzun sağlık durumu, ENKA Spor Kulübü ve Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, süreç titizlikle yönetilerek gereken tüm destekler sağlanmaktadır. Altuğ Çelikbilek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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#Altuğ Çelikbilek#Tenis#Tunus

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