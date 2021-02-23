Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Singapur Açık'ta ikinci tura çıktı
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP 250 turnuvası Singapur Açık'ta Japon rakibi Shintaro Mochizuki'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da sert zeminde düzenlenen turnuvada, Marsel İlhan'dan sonra elemeleri geçerek ana tabloya yükselen tarihteki ikinci Türk raket olan Altuğ, ilk turda 17 yaşındaki Japon rakibiyle karşılaştı.
Rakibini 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-4'lük setlerle eleyen Altuğ, adını ikinci tura yazdırdı. Milli tenisçi ikinci turda, dünya 46 numarası ve turnuvanın 4 numaralı seri başı Rus raket Alexander Bublik'le karşılaşacak.