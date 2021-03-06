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GeriTenis Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi
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Tenis
Haber Giriş: 06.03.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi

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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.

Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.

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