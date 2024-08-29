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Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya!

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#Paralimpik#Meryem Betül#Paris
Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdardan bronz madalya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 22:06

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Baştan sona üstün olan Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı. Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.

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#Paralimpik#Meryem Betül#Paris

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