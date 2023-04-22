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Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Batuhan Çakmak#Tekvando#Kaza
Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 16:21

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobildeki milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20), hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milli tekvandocu Batuhan Çakmak, trafik kazasında hayatını kaybetti

 

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#Batuhan Çakmak#Tekvando#Kaza

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