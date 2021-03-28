Milli Takım'ın vurduğu gol oluyor

2022 Dünya Kupası’nın Avrupa elemeleri G Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı 4-2 deviren Milli Takımımız, dün de Norveç’i rahat bir şekilde 3-0 ile mağlup etti. Ay yıldızlıların ilk iki mücadelede kaleye bulan şutlarının neredeyse tamamının golle sonuçlanması da dikkat çekti. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Hollanda mücadelesinde kaleye 5 isabetli şut çeken Şenol Güneş’in öğrencileri, bu şutların 4’ünde fileleri havalandırmıştı. Dün de Norveç karşısında Milli Takımımız’ın kaleye çektiği 3 isabetli şut da ağlarla buluştu. Böylece millilerin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk 8 isabetli şutunun 7’si ağlara gitmiş oldu.

EYLÜL 2018’DEN SONRA iLK!

Sörloth ve Haaland’a rağmen Norveç, dün milliler karşısında kötü bir hücum performansı sergiledi. Solbakken’in yönetimindeki Norveç, ay yıldızlılar ile oynadıkları mücadelede kaleye sadece 1 isabetli şut çekebildi ve müsabakayı gol atamadan tamamladı. Son dönemin başarılı takımlarından biri olan dikkat çeken İskandinav ülkesi, (2020’de Uluslar Ligi’nde Romanya’ya hükmen 3-0 yenildikleri maç sayılmazsa) Eylül 2018’deki 1-0’lık Bulgaristan yenilgisi sonrası ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladılar.

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