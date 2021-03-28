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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milli Takım'ın vurduğu gol oluyor

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Milli Takım'ın vurduğu gol oluyor

İstanbul’daki buluşmada Hollanda karşısında 5 isabetli şutunda 4 gol atan Milli Takımımız, dün İspanya’da oynanan Norveç maçında da 3 isabetli şutun tamamında ağları sarstı.

2022 Dünya Kupası’nın Avrupa elemeleri G Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı 4-2 deviren Milli Takımımız, dün de Norveç’i rahat bir şekilde 3-0 ile mağlup etti. Ay yıldızlıların ilk iki mücadelede kaleye bulan şutlarının neredeyse tamamının golle sonuçlanması da dikkat çekti. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Hollanda mücadelesinde kaleye 5 isabetli şut çeken Şenol Güneş’in öğrencileri, bu şutların 4’ünde fileleri havalandırmıştı. Dün de Norveç karşısında Milli Takımımız’ın kaleye çektiği 3 isabetli şut da ağlarla buluştu. Böylece millilerin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk 8 isabetli şutunun 7’si ağlara gitmiş oldu.

EYLÜL 2018’DEN SONRA iLK!

Sörloth ve Haaland’a rağmen Norveç, dün milliler karşısında kötü bir hücum performansı sergiledi. Solbakken’in yönetimindeki Norveç, ay yıldızlılar ile oynadıkları mücadelede kaleye sadece 1 isabetli şut çekebildi ve müsabakayı gol atamadan tamamladı. Son dönemin başarılı takımlarından biri olan dikkat çeken İskandinav ülkesi, (2020’de Uluslar Ligi’nde Romanya’ya hükmen 3-0 yenildikleri maç sayılmazsa) Eylül 2018’deki 1-0’lık Bulgaristan yenilgisi sonrası ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladılar.

Milli Takımın vurduğu gol oluyor

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