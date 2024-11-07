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Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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#A Milli Kadın Futbol Takımı#UEFA Uluslar Ligi#Kadın Futbol
Milli Takımın UEFA Uluslar Ligindeki rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 17:45

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

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Kura çekiminin ardından Türkiye, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'la eşleşti.

Gruplarda ilk ve ikinci maçlar 19-26 Şubat 2025, üçüncü ve dördüncü maçlar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı maçlar 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında oynanacak. B Ligi maçları sonucunda grup birincileri A Ligi'ne yükselecek.

İkinciler, A Ligi'ni üçüncü sırada bitirecek takımlar ile play-off'ta karşılaşacak ve kazanan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip olacak. Kaybedenler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'ni en iyi 3. bitiren iki takım, C Ligi'ni in iyi ikinci sırada bitiren iki takımla play-off oynayacak. Kaybedenler yoluna C Ligi'nde devam edecek. B Ligi'nin en kötü 2 üçüncü takımı ve dördüncüler, C Ligi'ne düşecek.

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Bu arada B Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

1 Grup: Polonya, Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Romanya

3. Grup: Finlandiya, Sırbistan, Macaristan, Belarus

4. Grup: Çekya, Ukrayna, Macaristan, Arnavutluk

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#A Milli Kadın Futbol Takımı#UEFA Uluslar Ligi#Kadın Futbol

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