Milli Takım'ın rakibi Cebelitarık! İlk kez...

Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.



Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.



Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.



A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.



- 2021'deki 11. maç



Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.



Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.



Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.



Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.



- Türkiye 597. maçına çıkıyor



A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.



Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.



- Aday kadro



A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

- Şenol Güneş ile 81. maç

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.



Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.



Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.



- Güneş yönetiminde 58. resmi maç



A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.



Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.



Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.



- Şenol Güneş ile 23 özel maç



A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



- Şenol Güneş dönemi milli maçlar



A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Karadağ 2-2

20.06.2021 Bakü EURO 2020 İsviçre 1-3

16.06.2021 Bakü EURO 2020 Galler 0-2

11.06.2021 Roma EURO 2020 İtalya 0-3

03.06.2021 Paderborn Özel Moldova 2-0

31.05.2021 Antalya Özel Gine 0-0

27.05.2021 Antalya Özel Azerbaycan 2-1

30.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Letonya 3-3

27.03.2021 Malaga Dünya Kupası Elemeleri Norveç 3-0

24.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2

18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2

15.11.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2

11.11.2020 İstanbul Özel Hırvatistan 3-3

14.10.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2

11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1

07.10.2020 Köln Özel Almanya 3-3

06.09.2020 Belgrad UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0

03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1

17.11.2019 Andorra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0

14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0

14.10.2019 Paris Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1

11.10.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0

10.19.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0

07.09.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0

11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2

08.06.2019 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0

02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0

30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1

25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0

22.03.2019 İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0

18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1

19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2

15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1

11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0

09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2

06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0

20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0

28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1

26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3

23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2

21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1

19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1

11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-2

07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0

30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4

02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2

12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0

20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1

16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0

12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1

07.09.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0

21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0

29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2

26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1

22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0

18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0

13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0

09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1

03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2

23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2

17.04.2002 Kerkrade Özel Şili 2-0

26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0

12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1

14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0

10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0

06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0

05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2

01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0

15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1

06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-3

02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0

25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2

28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1

24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1

28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0

15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4

11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0

07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1

02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0

16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2



Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.