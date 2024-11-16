Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den oyuncu yok

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna 19 isim çağırıldı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 25 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Macaristan'la iki karşılaşmaya çıkacak ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)