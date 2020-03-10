Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:58,
Milli takımın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtilmişti.
Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarılmıştı.
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