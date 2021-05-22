Milli Takım'ın hazırlık maçındaki rakibi Azerbaycan'ın kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gianni de Biasi tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Emil Balayev (Karabağ), Aydın Bayramov, Mehdi Cennetov (Sumgayıt)



Savunma: Maksim Medvedev, Kara Karayev, Rahil Mammadov, Badavi Hüseynov, Abbas Hüseynov (Karabağ), Anton Krivotsyuk (Neftçi), Şahriyar Aliyev, Azer Salahlı (Keşla), Temkin Helilzade (Sabah), Hojjat Haghverdi, Elvin Badalov (Sumgayıt)



Orta saha: Elvin Cafarguliyev, İsmail İbrahimli, Tural Bayramov (Karabağ), Sertan Taşkın (Zira), Murad Khachayev, Rahim Sadıkov, Vugar Mustafayev (Sumgayıt), Anatoli Nuriyev (Minay-Ukrayna), Aleksey İsayev (Sabah), Emin Mahmudov (Neftçi), Elvin Camalov (Zira)



Forvet: Namık Alaskarov (Neftçi), Ali Ghorbani (Sumgayıt), Ramil Şeydayev (Sabah), Rüstem Ahmedzade (Minay-Ukrayna)

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