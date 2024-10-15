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Milli Takım'ın grubundaki maçta Galler, Karadağ'ı devirdi

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#Uluslar Ligi#Galler#Karadağ
Milli Takımın grubundaki maçta Galler, Karadağı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 00:20

A Milli Futbol Takım’ın B Ligi Grup 4’teki rakiplerinden Galler, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 4’üncü hafta ikinci gününde A, B ve C Ligi’ne toplam 10 karşılaşmayla devam edildi.

A Ligi Grup 2’de yer alan Fransa, deplasmanda Belçika’yı 2-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takım’ın B Ligi Grup 4’teki rakiplerinden Galler ise evinde Karadağ’ı tek golle geçti.

FRANSA’DA KOLO MUANI GALİBİYETİ GETİRDİ

UEFA Uluslar Ligi, A Ligi Grup 2’de Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetti. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Fransa 2-1 kazandı.

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 35’inci ve 62’nci dakikada Kolo Muani kaydetti. Belçika’nın tek golünü ise 45+3’üncü dakikada Lois Openda attı.

Öte yandan karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Belçika’da Youri Tielemans penaltıdan yararlanamazken, 76’ncı dakikada Fransa’da Aurelien Tchouameni kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fransa grupta 3’üncü galibiyetini elde etti ve puanını 9’a çıkardı. Belçika ise 2’nci yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

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GALLER TEK GOLLE KAZANDI

A Milli Futbol Takım’ın B Ligi Grup 4’teki rakiplerinden Galler ile Karadağ, Cardiff City Stadyumu’nda karşı karşı geldi.

Slovakyalı hakem Filip Glova’nın yönettiği mücadeleyi Galler tek golle kazandı. Ev sahibi ekip Galler’e galibiyeti getiren golü 36’ncı dakikada penaltıdan Harry Wilson kaydetti.

Bu sonucun ardından Galler, gruptaki 2’nci galibiyetini alarak puanını 8 yaptı. Karadağ ise 4’üncü mağlubiyetini yaşadı.

UEFA Uluslar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi Grup 2:

Belçika - Fransa: 1-2

İtalya - İsrail: 4-1

Grup 3: Almanya - Hollanda: 1-0

Bosna-Hersek - Macaristan: 0-2

B Ligi Grup 1:

Gürcistan - Arnavutluk: 0-1

Ukrayna - Çekya: 1-1

Grup 4:

İzlanda - Türkiye: 2-4

Galler - Karadağ: 1-0

C Ligi Grup 1:

Azerbaycan - Slovakya: 1-3

Estonya - İsveç: 0-3

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#Uluslar Ligi#Galler#Karadağ

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