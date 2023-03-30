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Milli Takım'ın asıl sorunu maç eksikliği

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#Milli Takım#Kuntz#Hırvatistan
Milli Takımın asıl sorunu maç eksikliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

Hırvatistan karşısındaki 11'de yer alan bazı oyuncular son 1 ayda hiç sahaya çıkmadı. Teknik Direktör Kuntz’un sahaya sürdüğü 11’deki isimlerden Çağlar, Leicester’da, Zeki Roma’da mart ayında lig, ulusal kupa ya da Avrupa kupalarında hiç görev yapmadı. Merih ise Atalanta’da 139 dakika oynadı.

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A Milli Takımımız, Euro 2024 elemelerinde Hırvatistan’a yenilerek hayalleri yıkarken, teknik direktör Kuntz’un kadro tercihleri de eleştiri aldı. Sahaya çıkan 11’in son 1 ayda lig, ulusal kupa ve Avrupa kupalarında ortalama 2 maç oynaması, bazı oyuncuların hiç forma giymemesi eleştirilerin ana noktası oldu.

Sahaya çıkan 11’de Roma’da oynayan Zeki ile Leicester forması giyen Çağlar mart ayında hiç oynamadı. Martta en çok forma giyen milli futbolcumuz Feyenoordlu Orkun Kökçü olurken, 6 maçta 518 dakika sahada kaldı. Dortmondlu Salih 2 maçta 125, Galatasaraylı Kerem 2 maçta 161 dakika, Atalanta’da Merih 3 karşılaşmada 139 dakika görev yaptı.

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Ortalama 217 dakika oynadılar

Özellikle yenilen gollerde savunma oyuncularının çaresizliği dikkate alındığında Ferdi dışındaki 3 oyuncunun (Zeki -0, Çağlar -0, Merih -139) sadece 139 dakika oynamaları da maç eksikliğinin bir göstergesi oldu. Ay yıldızlı oyuncular mart ayında 27’si ilk 11’de toplam 30 maça çıkarken 2389 dakika oynadı. Futbolcularımızın oyunda kaldıkları ortalama süre ise 217 dakika (Yaklaşık 2 maç) oldu. Hırvatistan’ın sahaya sürdüğü 11’deki oyuncular ise mart ayında 35’i ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkıp, 2982 dakika ter döktü; oyuncu başına ortalama süre ise 271 dakikayı buldu. Hırvat futbolcular ortalama 3 maça çıktı.

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Milli Takımın asıl sorunu maç eksikliği

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#Milli Takım#Kuntz#Hırvatistan

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