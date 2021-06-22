Milli Takımımız’ın EURO 2020’deki istatistikleri çok kötü! İşte fatura Şenol Hocam

Spor Arena / Koray DURKAL - A Milli Futbol Takımımız için EURO 2020 macerası tam bir hezimetle sonuçlandı. Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarındaki en başarısız performansını sergileyen Şenol Güneş’in talebelerinin ortaya koyduğu oyun inanılır gibi değildi. İstatistikler, millilerimizin 3 maçta da rakipleri karşısında ezildiğini ortaya koydu. Şimdi gelelim rakamların gösterdiği gerçeklere...

İtalya karşısındaki şutlarımız 3’te ‘0’

3 karşılaşmada kalemizde tam 63 şut gördük (maç başı 21). İtalya 24 şut atarken, bunların 8’inde isabet sağladı. Galler, 16 denemenin 7’sinde çerçeveyi tutturdu. İsviçre’ye ise 23 şut imkanı tanıdık, rakibimiz bunların 8’inde isabet sağladı. Böylelikle kalemizde gördüğümüz ortalama şut

sayısı 7,6 olarak gerçekleşti. “Peki biz kaç şut attık?” sorusunun cevabına gelince... İtalya karşısında 3 başarısız şut denemesinde bulunan milliler, Galler maçında 3’ü isabetli 11, İsviçre karşılaşmasında 6’sı isabetli 19 şut kaydetti ve toplamda 9/33 (ortalama 3/11) rakamlarına ulaştı.

En az İsviçre maçında koştuk

Bir futbol takımının fiziksel açıdan ne durumda olduğunu gösteren en önemli istatistik; hiç şüphe yok ki koşu mesafesi. Millilerimiz EURO 2020’deki üç maçta da rakiplerinden daha az koştu. İtalya karşılaşmasında ev sahibinin futbolcuları toplam 111 kilometre koşarken,

biz 105 kilometre yapabildik. Galler’in 107,5 kilometrelik koşusuna, 103,4 kilometre ile karşılık verdik. Turnuvaya veda ettiğimiz İsviçre karşılaşmasında rakip oyuncular 106,5 kilometre mesafe kat etti; millilerimiz ise en az koştuğu maçı oynayıp 102,8 kilometrede kaldı.

Galler bize 16, İtalya’ya 3 şut attı

Şut istatistiğinde rakiplerimizin birbirleriyle oynadığı maçların istatistiklerine gelince... İtalya, 1-0’lık Galler karşılaşmasında 3’ü isabetli 23, 3-0’lık İsviçre mücadelesinde 5’i isabetli 13 şut attı. Galler ise İtalya önünde 3 şutun 1’inde çerçeveyi tutturdu. 1-1 biten maçta Galler

2’si isabetli 9, İsviçre 4’ü isabetli 18 şut kaydetti. Maç başı ortalamalara bakacak olursak; İtalya 4/18, Galler 1,5/6, İsviçre ise 2,5/12 şut üretti. Bütün bu rakamlar şunu gösteriyor; 3 rakibimiz de ofansif anlamda en verimli performanslarını Türkiye karşısında sergiledi!

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