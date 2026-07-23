Milli Takım'daki uyum Beşiktaş'a taşındı: Salih Özcan & Orkun Kökçü ikilisi damga vurdu!

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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayla resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Dolmabahçe'de taraftarın karşısına çıkan isimler arasında en fazla dikkat çeken ikili ise orta sahada görev yapan Orkun Kökçü ile Salih Özcan oldu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Yeni Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezonun ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş'ta yeni transferler Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı ilk kez siyah-beyazlı formayla resmi bir mücadelede görev aldı. Doğan Alemdar ile Kassoum Ouattara ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

MAÇA DAMGA VURDULAR

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Özellikle konuk ekibin 15. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından karşılaşmada oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş'ta orta sahadaki Orkun Kökçü - Salih Özcan uyumu ön plana çıktı. İki futbolcu hem hücumda hem de savunmada birbirlerini tamamlayan görüntüsüyle dikkat çekti. Özcan'ın savunmadaki, Kökçü'nün ise hem oyun kurulumdaki hem de hücumdaki performansı maça damgasını vurdu.

SEZONUN İLK GOLÜ KAPTANDAN





Beşiktaş'ın etkili oyunu 26. dakikada skora da yansıdı. Cerny'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü, klas bir plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, siyah-beyazlılara Danimarka'daki rövanş öncesi avantaj sağladı.

MİLLİ TAKIMDA DA UYUMLARIYLA ÖNE ÇIKMIŞLARDI

Orkun Kökçü ile Salih Özcan ikilisi, daha önce A Milli Takım forması altında birlikte görev aldıkları son karşılaşmalarda da orta sahadaki uyumlarıyla dikkat çekmişti.

Türkiye'nin Dünya Kupası grup aşamasında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada orta sahada birlikte görev yapan ikili, oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koymuş ve Orkun Kökçü kaydettiği golle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

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İSPANYA KARŞISINDA DA FARK YARATTILAR

İkilinin birlikte görev yaptığı bir diğer önemli mücadele ise Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya karşısında oynanan karşılaşmaydı.

Luis de la Fuente yönetiminde son yılların en formda milli takımlarından biri olan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya iki gol atmayı başaran tek takım Türkiye oldu. O karşılaşmada da orta sahanın merkezinde görev yapan Orkun Kökçü ile Salih Özcan, katkılarıyla öne çıkmıştı. İkili, alınan 2-2'lik beraberlikte önemli pay sahibi olurken, ortaya koydukları performansla beğeni toplamıştı.

90 dakika sahada kalan Orkun Kökçü'nün performansı;

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Topla buluşma: 103

Gol: 1

Pas: 77/83 (%93)

Uzun pas: 3/5

Orta: 2/5

Kilit pas: 6

Şut: 2/5

Sahipsiz top kazanma: 7

73 dakika sahada kalan Salih Özcan'ın performansı;

Topla buluşma: 102

Pas: 85/88 (%97)

Şut: 1/3

Uzaklaştırma: 3

Pas Arası: 3

Top Kapma: 1

İkili Mücadele: 5/8

Hava Topu: 2/3

Sahipsiz Top Kazanma: 7