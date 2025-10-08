×
Milli Takım'da Uğurcan Çakır şoku: Antrenmana katılmadı!

Güncelleme Tarihi:

Milli Takımda Uğurcan Çakır şoku: Antrenmana katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 20:30

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını sürdürdü. Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından futbolcular iki gruba ayrılırken birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerine çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

Millilerde ilk iki idmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

Antrenmanı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da izledi.

Milliler, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

#A Milli Takım#Uğurcan Çakır#2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

