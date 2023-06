Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan ayrılık iddiaları hakkında açıklama!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Yarınki mücadeleyi değerlendiren Stefan Kuntz, "Yaklaşık 20 aydır beraber çalışıyoruz. Sahada farklı bir takım, farklı bir kalite göreceğinizi düşünüyorum. Genel olarak, ortam olarak, baskı olarak rahat bir maç bekleyebilirim. Rakibimiz kendini geliştirdi. Bizim de kendimizi geliştirdiğimizi ve sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Yüksek toplarda güçlü olan ve zorlayabilecek bir takım. Ama sonuçta benim görevim bunlara önlem almak ve kendi takımımı en iyi şekilde hazırlamak" şeklinde konuştu.

"İSTER İSTEMEZ TAKIMDA EKSİKLİK HİSSEDİLECEKTİR"

Stefan Kuntz, Cenk Tosun ve Enes Ünal’ın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek olmalarıyla ilgili, "Tabii bu oyuncular normalde as oynayan oyuncular olduğu için ister istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Ama şunu da fark ettik böyle oyuncular eksik olduğunda diğer oyuncularımız onların açıklarını kapattılar. Bunun yine aynısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR DEĞİŞİM İÇİNDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Rakip hakkında konuşan 60 yaşındaki teknik adam, "Onların hocaları altında bir farklılık, bir değişimde olduklarını görüyoruz. Fakat neleri iyi, neleri kötü yaptıklarını takımla analiz etmemiz gerekiyor. Böylelikle o tarz konulara çok fazla girmemem gerekiyor. Ama genel olarak iyi bir takım olduklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"A MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE HER MAÇ O BASKIYI HİSSEDERSİNİZ"

Stefan Kuntz kendisi ve takım için kader maçı olup olmadığını sorulmasına ise, "Sonuçta 8 tane maçımız var. Böylelikle bu maçı kazandığınızda önünüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maç o baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın baskısının diğer maçlardan bir farkı yok" cevabını verdi.

"ŞAMPİYONAYA GİTMEK İSTİYORSAK EN AZ 3 RAKİBİMİZİ GERİDE BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Sıradaki 2 maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "Tabii ki bu karşılaşmalar önemli. Biz şampiyonaya gitmek istiyorsak en az 3 rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için bir bilet almış olsak da bir arka kapı için elimizde fırsat bulunsa da biz bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. Benim için geçerli kriter 8 maç tamamlandıktan sonra zirvede olup olmamaktır. Her şey sona erdikten sonra zirvede olmak isterdim" dedi.

"ARDA GÜLER HARİKA BİR FUTBOLCU"

Arda Güler’in harika bir futbolcu olduğunu belirten 60 yaşındaki teknik adam, "Çok iyi performanslar sergiledi. Son dönemde Fenerbahçe’de ciddi anlamda süre aldı. Kendini geliştirme fırsatı buldu, hala geliştirebileceği yönler var ve milli takımda da çok iyi takım arkadaşları var. Onlardan da istifade edecektir, birlikte oynayarak. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır" şeklinde konuştu.

"BİZ GÖREVE GELDİĞİMİZDE 2 KİLİT HEDEF VARDI"

Kuntz, milli takıma teknik direktör olduğu günden itibaren planlarını ne kadarını gerçekleştirebildiğinin sorulmasına, "Biz göreve geldiğimizde 2 kilit hedef vardı. Birincisi Dünya Kupası’na katılabilmek, ikincisi Uluslar Ligi’nde bir üst lige çıkmaktı. İlk hedefimize ulaşmıştık aslında. Ne yazık ki Portekiz’e elenerek devam edemedik. B Ligi’ne de çıkmıştık. Böylelikle Avupra Şampiyonası’na katılmak için bir imkan daha sağladık. Salih Özcan gibi Ferdi Kadıoğlu gibi 2 tane önemli futbolcuyu milli takıma kazandırdığım için mutluyum. Aynı zamanda Serdar Dursun olsun o zamanki Uluslar Ligi’nde en çok gol atanlar listesindeydi. Lig içinde daha ufak takım diye adlandırdığımız takımlardan en az 6-7 tane oyuncuyu milli takıma çağırmıştık. Bu oyuncular bu süreç sonrasında büyük takımlara transfer oldu. Geçen senenin sonunda oynadığımız 2 hazırlık maçında oyun içinde değişiklikleri denemiştik. Bunları doğru şekilde uyguladık. Yönetimimizin kafasında olan farklı projeler, altyapı sistemleri, yeni kurgulamalar bu tarz konular olduğunda ben onlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ermenistan’da ilk devre istediğimiz gibi gitmeyen maçı oyun içindeki değişikliklerle kazanmış olduk. Kıyasladığımızda ondan sonraki Hırvatistan maçında daha çok pozisyonda girdik ancak skoru elde edemediğimiz için maçı kazanamadık. Kararı size bırakıyorum bu 20 ayın olumlu veya olumsuz olduğunu herkes kendi değerlendirebilir" diye cevap verdi.

"YÖNETİMİMİZ KARAR VERECEK

Kuntz, hedeflerine ulaşmak için ne kadar süre gerektiğine ise, "Bu aslında benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle yakın çalışanlar bizim ne kadar özveriyle çalıştığımızı biliyorlar. Tabii bazı örnekler var. Belirli bir süre sonra 2 veya 4 sene arasında daha istikrar sağlayan mesela Macaristan güzel bir örnek. Bu konuda yönetimimiz karar verecek" cevabını vererek sözlerini noktaladı.