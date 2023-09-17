Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı. DHA'nın haberine göre TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak kararı bildirdi.

ERMENİSTAN VE JAPONYA MAÇLARI SONRASI ELEŞTİRİ OKLARI KUNTZ'A YÖNELDİ

A Milli Takımımız, geçtiğimiz hafta EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, ardından da Japonya'ya hazırlık maçında 4-2 mağlup olmuştu.

Bu sonuçların ardından eleştiri okları Stefan Kuntz'a yönelmişti.

MİLLİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ

Stefan Kuntz, Japonya maçı sonrası yaptığı açıklamada oyuncuları eleştirmişti.

"Kulakları tıkamaktansa, gözleri açmak önemli. Oyuncular, yüzde 100’ünü verecek seviyeye gelmeli. Yüzde 100’lerini vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil"

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OYUNCULARI ELEŞTİRMEK BARDAĞI TAŞIRDI

Milli Takım'daki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve Milli Takım'ın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.

HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR

Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi. Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak, ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

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KUNTZ'UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, takımın başında çıktığı 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Takımımız kalan maçlarda Hırvatistan, Letonya ve Galler ile karşılaşacak.