Milli takımda sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı

#A Milli Takım#İrfan Can Kahveci#Gürcistan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 12:52

Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Can Kahveci'nin sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takım'ın aday kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."

63. DAKİKADA OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATMIŞTI

Dün akşam 63. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 90+3. dakikada milli takımın 6. golüne imza atmıştı.

