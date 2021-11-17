Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Abdülkadir Ömür'den Karadağ yorumu: Play-off'ta zor rakipler çıkacak ama...

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A Milli Takım'a Karadağ karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Orkun Kökçü ile Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Play-off'ta zor rakiplerle eşleşeceklerini ve buna hazır olmaları gerektiğini söyleyen Orkun, "Zor bir geceydi. İlk yarı zorluk çektik. İyi bir tepki verdik, 1-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuna girmeden önce hocamız 'Hakan'la top çevirin' demişti. Hakan abi de 'Boş bulunca vur' demişti. Ben de vurdum. Zor bir rakip çıkacak ama buna hazır olmalıyız. Dünya Kupası'na katılırsak orada da zor rakiplerle oynayacağız, bu bir bahane olamaz." dedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ

Abdülkadir Ömür ise play-off'lara en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtere, "2'de 2 yapacağız demiştik. Play-off'a kaldık, zor rakipler var ama biz de iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız. Dünya Kupası bizim için çok önemli. En iyi şekilde mücadele edip, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Takım'da forma giydiği için gururlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Burada da forma giydiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Elimden geleni yapıyorum, tek istediğim katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.