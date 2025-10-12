×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Milli Takım'da Muhammed Şengezer gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Futbol Takımı#Dünya Kupası Elemeleri#Gürcistan
Milli Takımda Muhammed Şengezer gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 21:50

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise sahada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapıldı ve 6 kişilik takımlarla taktik oyun oynandı.

Berke Özer yerine bugün aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

Gözden KaçmasınTFF, Berke Özerin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu: Bu davranış kabul edilemezTFF, Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu: 'Bu davranış kabul edilemez!'Haberi görüntüle

Milliler, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından A Milli Takım kafilesi, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

