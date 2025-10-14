Milli Takım'da Merih Demiral & Hakan Çalhanoğlu ortaklığı! 'Topu kafama atıyorlar zaten!'

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etti.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Bizim Çocuklar'a Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu ortaklığı 2 gol getirdi.

MERİH'TEN DUBLE

Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan’ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi.

Karamürsel doğumlu olan milli stoper 59. milli maçında 6. golünü attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ardından performansına dair kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Demiral, "Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder. Gece hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

HAKAN'DAN 2 ASİST

100 maçına Bulgaristan deplasmanında çıkan ve 2 asistle yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın Gürcistan filelerine bıraktığı 2 golünde asistini yapan isim olarak ön plana çıktı.