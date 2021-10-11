Milli Takım'da Letonya maçına saatler kala antrenman

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Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, basına kapalı yapıldı.

Hafif tempoda geçen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Takımın, otelden antrenman sahasına hareketi öncesi, maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen Türk taraftarlar Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.

Daugava Stadı'nda bu akşam oynanacak maç, 21.45'te başlayacak.