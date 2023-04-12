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Milli Takım’da ilk aday Rıza Çalımbay! Stefan Kuntz ile yollar ayrılırsa...

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#Rıza Çalımbay#Milli Takım#Futbol
Milli Takım’da ilk aday Rıza Çalımbay Stefan Kuntz ile yollar ayrılırsa...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 08:59

Başakşehir’le berabere kalarak hanesine kritik 1 puan daha yazdıran Sivasspor tehlikeli bölgeyle arasındaki farkı 7’ye çıkardı, rahat nefes aldı. Bu sezon daha şimdiden 39. maçını geride bırakan Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay dar kadroyla yine adından söz ettiriyor.

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Sivasspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, şimdiden Trabzonspor dahil olmak üzere birçok takımın hedefi haline gelen Rıza Çalımbay, yine takımına rahat nefes aldırmayı başardı.

UEFA Konferans Ligi’nde grubundan lider çıkararak ülke puanına ciddi katkılar yapan, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez finalin kapısına dayanan Kırmızı-Beyazlılar, ligde de tehlikeli bölgeyle arasındaki farkı 7’ye çıkardı.

4 büyüklerden daha fazla...

Dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan, uzun süre sakatlıklarla boğuşan, bariz hakem hatalarına en fazla maruz kalan hocalardan biri olan Çalımbay, kısıtlı bütçeyle çıktığı yolda 3 kulvarda da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Bu sezon 41. resmi maçını geride bırakan tecrübeli çalıştırıcı, son 3 sezon baz alındığında ise çıktığı 140 maçla 4 büyüklerden daha fazla karşılaşma oynadı.

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Milli Takım’da ilk aday

Zaman zaman yedek oyuncu bulmakta dahi zorlandığı dönemler geçiren Çalımbay 624 kezle Süper Lig tarihinin de en fazla müsabaka oynayan hocası olarak tarihe geçti.

Üst üste ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası’nın bir ucunu tutmayı başaran 60 yaşındaki hoca, Fanatik'in haberine göre; Stefan Kuntz’la yolların ayrılması halinde TFF’nin de A Milli Takım için ilk adayı konumunda yer alıyor.

Birer istatistik ve cümleyle karşınızda Rıza Çalımbay...

(1) Sivasspor Kulüp tarihinde ilk Ziraat Türkiye Kupası’nı onun döneminde kazandı.

(10) Yiğidolar’ın en kritik sezonu geçirdiğimiz 2022-23’te ülke puanına yaptığı katkı.

(41) Devam eden bu sezonda en fazla maça çıkan ikinci teknik adam.

(140) Son 3 sezonda en fazla müsabaka oynayan teknik adam.

(624) Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik adam.

 

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#Rıza Çalımbay#Milli Takım#Futbol

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