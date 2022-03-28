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Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı aday kadrodan çıkarıldı

#Abdülkadir Ömür#Serdar Aziz#Yusuf Yazıcı
Milli Takımda Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı aday kadrodan çıkarıldı

İtalya maçı öncesi Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

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A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.

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Açıklamada, "Yarın akşam İtalya ile Konya’da özel maçta karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Millî futbolcularımızdan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hafif sakatlıkları nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

 A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

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#Abdülkadir Ömür#Serdar Aziz#Yusuf Yazıcı

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