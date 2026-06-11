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Milli Takım'da 2 futbolcu kamptan ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#ABD Kampı#2026 Dünya Kupası
Milli Takımda 2 futbolcu kamptan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 10:17

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafile ile ABD'ye seyahat eden 2 futbolcu, kamptan ayrıldı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar sabahı oynanacak Avustralya maçı öncesi, yeni bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgilere göre Dünya Kupası kadrosunda olmayan ancak Milli Takım ile ABD'ye seyahat eden 2 futbolcu, kamptan ayrıldı.

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Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

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A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona’daki millî takım kampından ayrılacaktır.

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#Milli Takım#ABD Kampı#2026 Dünya Kupası

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