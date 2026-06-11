Milli Takım'da 2 futbolcu kamptan ayrıldı

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar sabahı oynanacak Avustralya maçı öncesi, yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Dünya Kupası kadrosunda olmayan ancak Milli Takım ile ABD'ye seyahat eden 2 futbolcu, kamptan ayrıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona’daki millî takım kampından ayrılacaktır.