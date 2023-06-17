Milli Takım'a galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci: Çok nadir kafa vururum...

Haberin Devamı

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum. Hem takımımıza galibiyeti getirdiğim için, hem de gol attığım için. Nadir kafa vururum. İyi bir gol oldu. Letonya deplasmanları hep zor olur, bu tarz deplasmanlarda böyle galip gelmek önemli. Barış Alper maça çok hareket getirdi. Orada orta açacağını biliyordum, kalecinin dokunması biraz şaşırttı beni ama golü attım.

Yaklaşık 30 yıl sonra Samsun'a gideceğiz, herkesi maça davet ediyoruz.

ABDÜLKERİM: AYNI GOLÜ İDMANDA MERİH'LE ATMIŞTIK

Milli formayla ilk maçında gol atan Abdülkerim Bardakcı ise maçın ardından şunları söyledi:

Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah. Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı.

Haberin Devamı

HAKAN: BAHANE BULMAMALIYIZ, DAHA İYİ OYNAMALIYIZ

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu maçı bu sözlerle değerlendirdi:

Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız. Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Kazandığımız için mutluyuz ama daha rahat kazanmalıyız.