Milli Takım yıldızlarından atmosfer övgüsü! 'Her şey çok güzeldi'

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Hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da oyuncular, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

CENGİZ ÜNDER: TARAFTAR İNANILMAZ GÜZELDİ

Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı

O VURUŞU SEVİYORUM

O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu

OZAN KABAK: MÜTHİŞ BİR ATMOSFER YARATTILAR

Diyarbakırlılar'a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim.

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GAYET İYİ OYNADIK

Daha önceden de 3'lü savunma oynadık. Bu maç öyle uygun gördü hocamız. Takımımda da üçlünün sağında ve ortasında oynadım. Çağlar ve Cenk de öyle. Gayet iyi oynadık. Adaptasyon sorunu çekmedik. Tam tersine bizim takıma tam uygun bir sistem gibi göründü bugün

DENİZ TÜRÜÇ: ÇOK GÜZEL OLDU

Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi. Gurur vericiydi. Milli Takım'da herkes her zaman oynamak istiyor