Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan EURO 2024, transfer, Ronaldo ve Mbappe sözleri

Haberin Devamı

Galatasaray'ı milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 öncesi TRT Spor'a konuştu.

İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak inşallah. Gece yatmada kadamda maçları oynuyorum devamlı.

"OKAN HOCA SAYESİNDE"

62 maç... Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım. Hepsi Okan Hoca'nın sayesinde ona teşekkür ediyorum. Fiziğime iyi bakıyorum, bende çember diye bir olay var. O çemberin içinde sadece ailem, iş arkadaşlarım, yakın hissetiğim insanlar var. Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evdeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor.

"MEVKİ AYIRMIYORUM"

Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum. 'Stoper oyna' denirse de oynamaya çalışırım."

Haberin Devamı

"TRANSFER İŞLERİNE HİÇ BAKMIYORUM"

Transfer işlerine hiç bakmıyorum. Ben işime odaklıyım, menajerim ilgileniyor o konularla. Zaten kulübümle sözleşmem var. Bizim işimiz bu, olursa zaten gereken yapılacaktır.

"GÜCÜM RİZE KAYNAKLI"

Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım. Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı... Babam da iri yarı bir adam.

"OSAYI-SAMUEL DE ÇOK GÜÇLÜ"

Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım.

"ÜLKEMİ YURT DIŞINDA TEMSİL ETME HAYALİM VAR"

Genelde beni Mbappe'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan... Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum. Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum.