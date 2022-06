Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz: Çekirdek kadroyu koruyacağız

Haberin Devamı

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki 4’üncü maçında yarın İzmir’de Litvanya’yı konuk edecek A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz, yıllar sonra bu kentte milli maç oynamanın kendileri için farklı heyecan olacağını söyledi. Grupta oynadığı ilk 3 maçı gol yemeden kazanıp liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimizde mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı’ndaki basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, "Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi kulüplerinde gösterdikleri performansla milli takımda oynama şansını elde ettiler. Yunus, Doğukan, Eren kulüplerindeki iyi performansları milli takıma taşıdılar. Uluslar Ligi maçlarını antrenman maçı olarak değerlendirmek yanlış olur çünkü bunlar milli takımlar düzeyinde karşılaşmalar. Bu maçlarda oyun içindeki taktik değişikliklerini, saha içinde neler yapmamız gerektiğini oyunculara anlatabildik" dedi.



İyi performans gösteren herkese milli takımın kapısının açık olduğunu dile getiren Kuntz, "Hatta buradaki oyunculara şaka yollu, ’Burada o kadar iyi oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler’ dedim. Bizim deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek tabir edebileceğimiz bir kadromuz var, bu kalmaya devam edecek ancak transfer mevsimindeyiz ve oyuncalar farklı takımlara transfer olduklarında düzenli oynayabilecekler mi izleyeceğiz. Bu yüzden çekirdek dediğimiz kadro bizimle kalacak" diye konuştu.



"TEKNİK DİREKTÖR İÇİN GURUR"



26 tane çok iyi oyuncuya sahip olduğunu belirten Kuntz, "Bu inanılmaz ama A Milli Takım’daki 26 oyuncuya yorgun olup olmadıklarını sorduğumda hepsi, ’Hayır’ cevabını veriyor. Bu bir teknik direktör için gurur. Bu onların ne kadar kalpten oynadığını gösteriyor. Kafamızdaki sistemi kamp boyunca denedik. Yarın için de değişiklikler olacak. Uzun zamandır İzmir’de maç oynanmadığı için onun da getireceği heyecan olacak. Takımda herkes hazır olduğunu söylüyor ama kimin ne kadar doğru söylediğini göreceğiz. Bu maçtan sonra oyuncuların önlerinde tatil var, tüm oyuncular eşleriyle, kız arkadaşlarıyla tatile gidecek. Onun motivasyonu neler getirecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"AİLEM LÜKSEMBURG’A MİLLİ TAKIM FORMASIYLA GELDİ"



Başakşehir, Litvanya ve Lüksemburg’daki maçlarda çok iyi tribün atmosferi oluştuğunu, milli takıma verilen büyük tribün desteğiyle moral bulduklarını söyleyen Kuntz, "Lüksemburg’tan kendi bakış açımla örnek verebilirim. Benim ailemden, arkadaşlarımdan birçok kişi oradaydı ve hepsi Türk Milli Takımı’nın formasını giymişti. Böyle bir hava yakalamak ayrı mutluluk vericiydi. 4 tane eski takım arkadaşımla çarşamba günleri futbol oynarız. Bu arkadaşlarım da maça geldiler. Bira içme adetleri var, ben onlar bira isterler diye düşünürken Türk çayı istediler ve şaşırdım" diye konuştu



"HER AŞAMADA KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"



Kuntz, takımın maç taktikleriyle ilgili soruya, "Benim görüşüme göre taktiksel disipline uyabilmek de yeteneğin parçası. Bu konuya da çalışıyoruz, her aşamada kendimizi geliştirmeye uğraşıyoruz" dedi.



ALTAY BAYINDIR: ÖNEMLİ OLAN BU BAYRAĞA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK



Teknik Direktör Stefan Kuntz’la birlikte basın toplantısına katılan A Milli Takım’ın kalecilerinden Altay Bayındır, milli maçlarda kimin oynadığının önemli olmadığını, önemli olanın bayrağa, armaya hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Uluslar Ligi’ndeki ilk 3 maçta Uğurcan Çakır’ın arkasında yedek bekleyen Altay, "Profesyonel oyuncularız, işimiz sahaya çıktığımız zaman en iyisini yapmak. Bizim için sadece önemli olun bu bayrağa, bu armaya en iyi şekilde hizmet etmek, hocamız kime görev verirse elimizden gelenin en iyisini yapmak" dedi.



"ŞU AN BİZİM İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI"



Altay, uzun lig maratonu ve milli kampın ardından yorgun olup olmadıklarıyla ilgili soruya, "Bizim için zor bir süreç. Futbolcunun antrenman yaptığı kadar belirli dönemlerde dinlenmeye de ihtiyacı var. Sonuçta milli takımdayız ve burada olmak bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Şu an bizim için çalışma zamanı, son maçımızı en iyi şekilde oynadıktan sonra tatilimiz olacak" şeklinde yanıt verdi.

