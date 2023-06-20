Milli Takım teknik direktörü Kuntz'dan ayrılık sorusuna yanıt: Anlayamıyorum

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Stefan Kuntz'un sözleri şu şekilde:

Önceden attığımız tohumların yeşerdiğini gördük, meyvelerini gördük. Taktiksel olarak beklentilerimizi sahaya yansıttık. Kanatlardan gelmeye çalıştık, orta açtık. Belki çok pozisyon üretemedik ama golü attık. Çok mutluyduk ama o şekilde iptal edilmesi bizi üzdü. Kırmızı kartla oyunun gidişatı değişti, 10 kişiye karşı oynadık. Sabırlı olmak önemliydi. Devrede her şeyi konuştuk. Kimi ne zaman oyuna alacağımızı konuştuk. Sabırlı olmamız gerektiğini yine konuştuk. Taraftar inanılmazdı. Maça müthiş adapte oldular. İkinci yarı yine gol attık ama iptal edildi. Buna rağmen taraftar hiç düşmedi, motivasyonumuzu hep yüksek tuttu. Bazı şeylerin geliştiğini, büyüdüğünü söylüyorum hep. Bazı insanlar bunu görmeyebilir ama biz rahatlıkla görebiliyoruz.

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Bu durumu çok başarıya yormamak lazım. Sakin kalıp genel bir başarıyı elde edecek durumu yakalamalıyız.

"ARDA'NIN SOL AYAĞI, BENİMKİNDEN ÇOK DAHA İYİ"

Arda'nın sol ayağı benimkinden çok daha iyi. Tartışmak bile gereksiz. Ama onun şu anki vücudu da benim 14 yaşımdaki vücudum gibi. Orada da ben öndeyim.

'EYLÜL'DE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MISINIZ?' SORUSUNA YANIT

Benim tarafımdan bir sorun yok. Neden Eylül'de görevde olmayayım anlayamadım. Çok iyi bir yoldayız, soruyu tam olarak anlayamıyorum. Geçen sene Uluslar Ligi'nde 4 maç kazanmıştık, yine benim gitmemle ilgili haberler vardı. Yarın belki yine böyle yazılar çıkacak. Burada olmaktan ve bu takımla çalışmaktan mutluyum. Buradaki gelişimi görüyorum. Burada olmaktan ve iyi bir milli takım sunmaktan gururluyum. Hiçbir oyuncu, hiçbir hoca Milli Takım'dan veya bayraktan önemli değildir. Eylül ayını mutlulukla bekliyorum.