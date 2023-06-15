Milli Takım, Riga'dan lider dönebilir

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Uluslar Ligi’nde dün yarı final mücadelesine çıkan 4 puanla grup lideri Hırvatistan 16-19 Haziran haftasını maç yapmadan geçerken Milliler yarın Letonya’yı 9 Haziran’da da Galler’i yenmesi durumunda puanını 9 yapacak ve maç fazlasıyla zirveye çıkacak. Hatta Galler, Ermenistan’a takılırsa yarın bile maç fazlası ile birinci olma şansımız var.

Grubu ilk 2 sırada bitiren takımların Avrupa Şampiyonası’na gideceği düşünüldüğünde A Milli Takım, Hırvatistan eksik maçlarından galibiyetle ayrılsa dahi şu an 4 puanla 2. sırada yer alan Galler’i geride bırakarak önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KADRODAN ÇIKARILDI

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Milli Takım grubunu ilk ikide bitiremese bile hiçbir şey bitmeyecek... Uluslar C Ligi’nde grubunu lider bitiren Ay yıldızlılar, Euro 2024 eleme grubun da ilk ikiye giremezse play-off’a kalacak ve burada, kalan 4 biletten birini almaya çalışacak.

Bu arada sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı. Çağlar, dün takımla vedalaşıp kamptan ayrıldı.