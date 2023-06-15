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Milli Takım, Riga'dan lider dönebilir

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#Milli Takım#Letonya - Türkiye#EURO 2024 Elemeleri
Milli Takım, Rigadan lider dönebilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri’n de yarın Letonya ile oynayacağı karşılaşma için dün Riga’ya gitti. Elemelerdeki ilk maçta Ermenistan’ı deplasmanda mağlup edip, evinde Hırvatistan’a kaybeden Ay yıldızlılar ikinci maç haftasında 2’de 2 yapması durumunda zirveye çıkabilir.

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 Uluslar Ligi’nde dün yarı final mücadelesine çıkan 4 puanla grup lideri Hırvatistan 16-19 Haziran haftasını maç yapmadan geçerken Milliler yarın Letonya’yı 9 Haziran’da da Galler’i yenmesi durumunda puanını 9 yapacak ve maç fazlasıyla zirveye çıkacak. Hatta Galler, Ermenistan’a takılırsa yarın bile maç fazlası ile birinci olma şansımız var.

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Grubu ilk 2 sırada bitiren takımların Avrupa Şampiyonası’na gideceği düşünüldüğünde A Milli Takım, Hırvatistan eksik maçlarından galibiyetle ayrılsa dahi şu an 4 puanla 2. sırada yer alan Galler’i geride bırakarak önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

Milli Takım, Rigadan lider dönebilir

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KADRODAN ÇIKARILDI

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Milli Takım grubunu ilk ikide bitiremese bile hiçbir şey bitmeyecek... Uluslar C Ligi’nde grubunu lider bitiren Ay yıldızlılar, Euro 2024 eleme grubun da ilk ikiye giremezse play-off’a kalacak ve burada, kalan 4 biletten birini almaya çalışacak.

Bu arada sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı. Çağlar, dün takımla vedalaşıp kamptan ayrıldı.

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#Milli Takım#Letonya - Türkiye#EURO 2024 Elemeleri

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