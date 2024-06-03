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Milli Takım maçları ne zaman? İtalya Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

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#Milli Takım#İtalya#Türkiye
Milli Takım maçları ne zaman İtalya Türkiye maçı ne zaman oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 09:55

Milli Takım maçları ne zaman sorusu, liglerin sona ermesinin ardından pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılan konu olmaya başladı. EURO 2024 öncesi iki adet hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takımımız, ilki İtalya karşısında gerçekleştirecek. Peki, İtalya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında tarih detayları

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İtalya Türkiye maçı, EURO 2024 öncesi kritik bir öneme sahip olacak. Avrupa Şampiyonasında 18 Haziran'da Gürcistan karşısında sınav verecek olan Türkiye, İtalya maçı ile bunun provasını gerçekleştirecek. Bu karşılaşmanın ardından ise bir hazırlık mücadelesine daha çıkacak olan A Milli Takımımız, Polonya önünde son hazırlık provasını yapmış olacak. Peki, Milli Takım maçları ne zaman? İtalya Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN? İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İtalya Türkiye maçı, 4 Haziran Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Polonya Türkiye maçı ise 10 Haziran tarihinde oynanacak.

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#Milli Takım#İtalya#Türkiye

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