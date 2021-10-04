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Milli takım maçları ne zaman? İşte Norveç ve Letonya ile yapılacak müsabakaların tarihleri

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Milli takım maçları ne zaman İşte Norveç ve Letonya ile yapılacak müsabakaların tarihleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu, 3 Ekim Pazar günü bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Peki, Milli takım maçları ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. İşte, Norveç ve Letonya ile yapılacak müsabakaların tarihleri...

Milliler, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Norveç maçı öncesinde 7 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.

BİLET FİYATLARI

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise bugün saat 14.00'te başladı.

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

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Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

DİĞER MAÇ LETONYA İLE

Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te oynanacak.

A Milli Takım kafilesi, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Riga'ya gidecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Pazar günü Daugava Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise TSİ 19.30'da bu statta yapılacak.

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