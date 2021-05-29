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GeriEURO2020 Milli Takım kampında Cem Yılmaz sürprizi!
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EURO2020
AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Milli Takım kampında Cem Yılmaz sürprizi!

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Milli Takım kampında Cem Yılmaz sürprizi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.

Teknik ekip ve futbolcular, aileleriyle birlikte, milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'te Cem Yılmaz'ı sahnede izledi.

Milli Takım resmi sponsorlarından birinin düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

Milli Takım kampında Cem Yılmaz sürprizi

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