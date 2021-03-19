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Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı
Beşiktaş, Milli Takım kadrosuna alınmayan Rıdvan Yılmaz için göndermeli bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Milli Takım'a layık görülen sol bek Rıdvan Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.
Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, A Milli Takım'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından 'parlayan yıldız' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.
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