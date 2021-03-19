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GeriFutbol Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı

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Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı

Beşiktaş, Milli Takım kadrosuna alınmayan Rıdvan Yılmaz için göndermeli bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Milli Takım'a layık görülen sol bek Rıdvan Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Rıdvan'ın takımı Beşiktaş, A Milli Takım'ın kadrosu açıklandıktan sonra resmi hesabından 'parlayan yıldız' emojili Rıdvan Yılmaz fotoğrafı paylaştı.

Milli Takım kadrosu açıklandı
Milli Takım kadrosu açıklandı!

Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaştan Rıdvan Yılmaz paylaşımı

Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra Beşiktaştan Rıdvan Yılmaz paylaşımı

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