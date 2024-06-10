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MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI || Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#EURO 2024 Hazırlık Maçı#Polonya#Türkiye
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI || Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:38

A Millî Futbol Takımı, son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile deplasmanda mücadele edecek. İki ekip 31 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6’sı resmi, 11’i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar İlk hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Takım özel maçı canlı yayın izleme kanalı...

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Macar hakem Balazs Berke yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmanın ardından yarın Polonya’dan Almanya’ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasında sürdürecek. İki ülke takımı bugün 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada A Millî Takımımız 3 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü. İşte Polonya-Türkiye maçı EURO 2024 hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını bugün Polonya ile mücadele edecek.

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21.45’te başlayacak mücadele PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

EURO 2024 POLONYA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya: Skorupski, Walukiewicz, Salamon, Kiwioe, Zielinski, Romanchuk, Skoras, Zalewski, Buksa, Lewandowski, Szymanski.

Türkiye: Altay, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakanarda, Barış, Kenan, Kerem.

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#EURO 2024 Hazırlık Maçı#Polonya#Türkiye

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