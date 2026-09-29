Milli takım farklı kaybetmesine rağmen Arda Güler, performansıyla İtalyanları mest etti: 'Dünya çapında bir oyuncu olmaya yazgılı!'

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Milliler, karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Protestoların gölgesinde geçen gecede tribünlerin tek desteği ise genç yıldız Arda Güler'e oldu. Sahadaki mücadelesi ve gayretiyle taraftarın takdirini toplayan Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, tüm takıma yönelen tepkilere rağmen ıslıklardan muaf tutuldu. Bursa tribünleri, maç devam ederken ve son düdüğün ardından genç yeteneğe tezahüratlar ve alkışlarla yoğun destekte bulundu.

DEVREDE BASTONI FORMASINI İSTEDİ

Maçın ilk yarısının bitiminin ardından dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Karşılaşmanın gidişatına sinirlenen Arda Güler kolundaki bandı sinirlenerek yer fırlattı. Bu esnada İtalya Milli Takımı'ndan Bastoni, Güler'in formasını istedi.

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MANCINI: "DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLMAYA YAZGILI"

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini maç sonu Arda Güler'in performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Real Madrid'in ve Milli Takımımızın onun gibi bir oyuncuya sahip olduğu için şanslı olduğunu söyleyen Mancini, şöyle devam etti:

“4-1'lik skor bu gece ne kadar üstün oynadığımızı yansıtıyor ancak Arda Güler bambaşka bir hikayeydi. Takımı sürekli baskı altında olmasına rağmen öne çıktı ve orta sahayı tek başına tamamen domine etti. Onun özgüveni, oyun görüşü ve sanki asla ıskalamayan o inanılmaz uzun pasları beni hayran bıraktı. Takımının geri kalanını gölgede bırakan bir İtalyan takımı karşısında bu kadar soğukkanlılıkla oynaması, ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösteriyor. O, dünya çapında bir oyuncu olmaya yazgılı ve Real Madrid, ona sahip olduğu için inanılmaz derecede şanslı.”

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KAYODE: "ONU YAKINDAN İZLEMEK, ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR DENEYİMDİ"

Maç sonu Arda Güler'in formasını alan İtalyan Milli takımı oyuncusu Michael Kayode ise Güler'in maç performansını övdü ve şöyle konuştu:

“Arda Güler özel bir oyuncu. 4-1 kazansak da orta sahayı tamamen domine etti ve ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Onu yakından izlemek, asla unutmayacağım bir deneyimdi. Türkiye'de ve Real Madrid’de elde ettiği başarıları takip ettim ve açıkçası, o çok uzun zamandır gördüğüm en yetenekli orta saha oyuncularından biri. Oyunu kontrol edişi, özgüveni, zekası ve bu kadar genç yaşta sahip olduğu kalite inanılmaz. Onun çok özel bir geleceğe sahip olduğuna ve bu sporda çok ileri gideceğine yürekten inanıyorum. Formaya gelince, onu yıkayacağım, özenle saklayacağım ve çocuklarım bunun ne anlama geldiğini anlayacak kadar büyüyene kadar ona değer vereceğim. Bu benim için sadece bir formadan ibaret değil. Hayatımın geri kalanı boyunca değer vereceğim bir anı. Bu gerçekten büyük bir onur.”

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