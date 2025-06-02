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Milli Takım, ABD maçının hazırlıklarına başladı!

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#A Milli Takım#Türkiye#ABD
Milli Takım, ABD maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 18:39

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı özel maçlar için toplandığı Riva'da hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda son olarak pas ve minyatür kalede şut çalışması gerçekleştirildi. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörüyle birlikte çalışma yaptı.

Hakan Çalhanoğlu bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçecek olan Hakan'ın tedavisi orada devam ediyor. Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır'ın da hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Bu iki isim yapılacak tetkikler sonrası durumuna karar verilecek.

Milliler, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak.

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Ay-yıldızlılar, bugün saat 23.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket edecek.

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#A Milli Takım#Türkiye#ABD

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