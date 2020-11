Milli sporcumuz İbrahim Çolak, 2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahibi oldu

2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası’nda yaptığı hareketle “The Colak” hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda “2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne lâyık görüldü.

Bu yıl pandemi şartları nedeniyle 26 Kasım’da Koç Holding’in Youtube kanalında gerçekleştirilen törende 25 yaşındaki milli sporcumuz İbrahim Çolak’a toplam 250 bin TL’lik maddi ödülün yanı sıra, Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff’in tasarladığı ödül takdim edildi.

İbrahim Çolak: “Herkesin kendi zirvesi vardır, kıyaslama yapmayın ve kendinizi geliştirin.”

Ödül gecesinde, Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü almaya hak kazanan milli sporcumuz İbrahim Çolak’ın yaşamına ilişkin mini bir belgesel ekrana geldi. Amcası eski cimnastik sporcusu Erkan Çolak’ın yönlendirmesi sonucu Şavkar Cimnastik Kulübü ile henüz okul hayatı başlamadan önce cimnastikle tanıştığını söyleyen İbrahim Çolak, cimnastik kariyerindeki en önemli takım arkadaşlarının ailesi olduğunu anlattı. Çolak, “Bir sorun olursa ben üstesinden gelemezsem onlarla beraber bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de hayata karşı pozitif davranmaya çalışıyorum” dedi. 2011 yılında Trabzon’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde uluslararası alandaki ilk ve en büyük madalyasını kazandığını belirten Çolak, “Bu madalya hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Bu başarıdan sonra antrenörüm ailem ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra tüm ailem benim daha da başarılı olmam için seferber oldu” diyerek sözlerini sürdürdü. İbrahim Çolak, dünya cimnastik literatürüne giren “The Colak” isimli hareketinin öyküsünü ise “2017 yılında Avustralya’da gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda halka branşında bu hareketi denemeye karar verdik. Orada gerçek anlamda ismimi tarihe yazdırmak benim için çok gurur verici oldu” sözleriyle aktardı. Ardından 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gelen dünya şampiyonluğunu anlatan İbrahim Çolak şöyle devam etti: “Koca salonda o kadar büyük bir sessizlik vardı ki, ben halka seslerini ve aradaki nefes verişlerimi duyuyordum. Dünya şampiyonu olduğum açıklandığı anda, içimde tuttuğum mutluluğu dışarı vurdum. Sporcu kardeşlerime şunları söyleyebilirim. Herkesin kendi zirvesi vardır. Başkalarına göre kıyaslama yapmamak gerekiyor, zaten sen kendini geliştirirsen sonunda madalya almamışsan bile bu seni mutlu edebilir. Ben yaptım dersin.”

İbrahim Çolak: “Artistik cimnastik sporu beni olduğum kişi yaptı. İyilik duygusunun sporun can damarı olduğunu öğretti.”

İbrahim Çolak, teşekkür konuşmasına “Bu değerli ödül için Koç Topluluğu’na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne, jüri üyelerine, seçici kurula ve elbette arkasında bıraktığı iyilikler ve bizlere esin kaynağı olmaya devam eden spor tutkusu için Mustafa Koç’a teşekkür ederim” diyerek başlarken, şöyle devam etti: “Spor benim de en büyük tutkum. Antrenmanlara gitmek, yarışmalara katılmak, her seferinde madalya kürsüsünde yer almanın hayalini kurmak benim işim, dinlenme biçimim, boş zaman eğlencem, kısacası her şeyim. Hayatımı adadığım artistik cimnastik sporu bana pek çok fırsat sundu. Pek çok kapıyı araladı. Yaşadığım semtten, dünyanın en uzak köşelerine uzanma olanağı sundu. Ama en önemlisi, beni olduğum kişi yaptı. İyilik duygusunun sporun can damarı olduğunu gösterdi. Yarışmanın, barışmaya giden yolun ilk durağı olduğunu öğretti. Mükemmelliğin, fedakârlığın bir arada olduğunu fısıldadı. Rakiplere saygının, kendime saygı duymak olduğunu anlattı. Her defasında, tevazunun sadece bir nezaket kuralı değil, bir dünya görüşü olduğunu bana hatırlattı. Bir dünya şampiyonu ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibi olarak sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum. Sizlere mükemmellik, dostluk ve saygı gibi Olimpik değerlerin yaygınlaşması için hayatım boyunca çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum.”

Caroline N. Koç: “Mustafa savunucusu olduğu değerlerin ışığında, daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insandı.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç,

küresel salgın nedeniyle törenin bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini aktarırken, “Bildiğiniz gibi son bir yıldır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi ‘küresel salgın’. Eskiden yalnızca bir film senaryosu olabileceğini düşündüğümüz gelişmelere tanık oluyoruz. Bu kritik süreçte hepimiz, hayatımızı ve sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla neredeyse tüm yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemde herkesin biraz daha iç sesini dinlediği ve önceliklerini tekrar belirlediği kanaatindeyim. Bunun da bir sonucu olarak artık hepimizin, daha iyi bir dünya için çok daha fazla çaba sarf edeceğini ve bunu mümkün kılacak değerleri hayatının merkezine alacağını düşünüyorum. Tıpkı Mustafa gibi... Mustafa da savunucusu olduğu değerlerin ışığında, daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insandı. İşte bu nedenle Mustafa, bugün, sadece başarılı bir iş insanı olarak değil, ne mutlu ki;iyi bir insan olarak hatırlanıyor” dedi.

Caroline N. Koç: “Arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir.”

Caroline N. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mustafa’nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, ‘dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play’ gibi, her zaman savunucusu olduğu insani değerlerin, toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyordu. Tam da bu nedenle ‘Mustafa Koç Spor Ödülü’nün kalıcı temasını, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirledik. Dördüncü kez yine sportif başarısı, sportmenliği ve etik değerleriyle önemli bir rol modeli ödüllendirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha çok gencimizin sporu ve Olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesi Mustafa’nın spor vizyonunu yaşatacak en önemli çıktı olacaktır. Unutmayalım ki; arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir.”

Bu yılın özel konuşmacısı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach oldu!

Caroline N. Koç, ödül törenine katılarak yaptığı konuşma için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’a teşekkür etti. Thomas Bach’ın daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç olarak kullandığı ve Olimpik değerlerin gelişimi ve yayılımı için büyük katkılar sağladığını belirten Caroline N. Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Bach;altın madalyalı Olimpik bir sporcu, doktora sahibi bir hukukçu, başarılı bir iş insanı, iyi ve tutkulu bir spor yöneticisi... Kendisinin bugün bizlerle olmasını çok anlamlı buluyorum.”

Prof. Dr. Uğur Erdener: “Mustafa Koç Spor Ödülü’nde bu yıl Thomas Bach’ın yer alması, bu ödülün Olimpik değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük etme hedefini sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da gerçekleştirdiğini gösteriyor.”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin en prestijli spor ödülü haline gelen ‘Mustafa Koç Spor Ödülü’nde bu yıl IOC Başkanı ve değerli dostum Dr. Thomas Bach’ın yer alması, bu ödülün Olimpik değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük etme hedefini sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da gerçekleştirdiğini gösteriyor. Yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi değerler üzerine inşa etmiş merhum Mustafa Koç’un anısını yaşatan ödülün sahiplerinin topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük gurur duyuyorum. Başarıları ve örnek kişiliğiyle gençlerimize rol model olan İbrahim Çolak’ı ‘2020 Mustafa V. Koç Ödülü’nü kazanması dolayısıyla gönülden kutluyor, kendisine başarılar diliyorum.”

Thomas Bach: “Sporun birleştirici gücü, günümüz dünyasında iyiliklerin arkasındaki güçtür. Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye’den dünyaya umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor.”

Gecenin özel konuğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Küresel salgın nedeniyle hepimiz büyük bir belirsizlik içinde yaşıyoruz. Bu zor zamanlarda ortak değerlerimiz olan Olimpik değerlere, mükemmelliğe, saygıya, dostluğa ve dayanışmaya fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Tam da bu nedenle Koç Holding’e ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne bu ödül sayesinde dikkatleri sporun gücüne yönelttikleri için teşekkür ediyorum. Bu ödül Mustafa Koç’un vizyonunu ve spora olan tutkusunu en güzel şekilde anmaktadır. Bu yılki ödülün tüm adaylarını kutluyorum. Hepiniz, spor tutkunuzla, sportif başarılarınızla ama en çok da duruşunuzla Olimpik değerlere örnek oldunuz. Böylece Olimpik değerlerin topluma yayılmasına katkıda bulundunuz. Sadece sporun verebileceği keyifle insanlara ilham oluyorsunuz. Spor kazanmaktan ya da rekor kırmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Mükemmellik, dostluk, saygı ve dayanışma gibi Olimpik değerler sayesinde tüm dünyayı birleştirir. Sporun bu birleştirici gücü, günümüz dünyasında, iyiliklerin arkasındaki güçtür. Bu nedenlerle, Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye’den dünyaya umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor. Olimpik dayanışma duygusuyla, hepinize Mustafa Koç Spor Ödülü’nü ve bizi birleştiren Olimpik değerleri kutladığımız harika bir gece diliyorum.”

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu:

Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Aşçı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Efe Aydan, Milli Basketbolcu, Avrupa Karmasına Seçilen İlk Türk Sporcu Turgay Demirel, FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi:

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener

Milli Sporcumuz İbrahim Çolak Hakkında:

Milli sporcu İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 yılında İzmir’de doğdu. Daha önce kendi adını taşıyan The Çolak hareketini cimnastik literatürüne sokan Çolak, 2018 yılında İskoçya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki ikinci ve en büyük madalyayı getirdi. İbrahim Çolak, 2019 yılında ise Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.