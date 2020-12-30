Milli sporculara yüzde 100 burs müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden ve ÖZDER’e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcuların yüzde 100 burs ile okumalarına imkan sağlayacak bir protokole imza atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağlamış oldu. Protokolü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça imzaladı. Protokol imzası öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ

“Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız. Tabii sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor. Bu çerçeve de tabii ki okul, ders noktasında, gerektiği ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşme ile birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. İnanıyorum ki bu süreci yine el birliği ile çok daha yukarılara taşıyacağız.”

GENÇLİK İÇİN HEYECANLIYIZ

Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin gençleri için heyecanlıyız. İmzalayacağımız protokol bugünümüz, yarınımız ve istikbalimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimizin sporu benimsemesi, sporla yola devam etmesi ve bu anlamda da hem ortaokul döneminde, hem lise döneminde kariyerlerini bir kenara bırakmamaları, onca emeği bir kenara bırakmamaları adına kritik bir çalışma” dedi.