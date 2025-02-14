×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 madalya kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Tekvando Turnuvası#Diğer Sporlar#Milli Sporcular
Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında 25 madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 23:20

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) yedinci gününde milli sporcular 6'sı altın olmak üzere 25 madalya kazandı.

Haberin Devamı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın yedinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı. 48 kiloda Altuğ Gesge, 55 kiloda Emre Talha Evin, 59 kiloda Ali Kerem Berktaş, 68 kiloda Buğra Çoşgungönül, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisi müsabakaları yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekvando Turnuvası#Diğer Sporlar#Milli Sporcular

BAKMADAN GEÇME!