Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 madalya kazandı!

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Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın yedinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı. 48 kiloda Altuğ Gesge, 55 kiloda Emre Talha Evin, 59 kiloda Ali Kerem Berktaş, 68 kiloda Buğra Çoşgungönül, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisi müsabakaları yapılacak.