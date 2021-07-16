Milli sporcular, Tokyo 2020 için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Kasapoğlu'ndan başarı dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

Sporcular böyle konuşmaları çok sevmez. Aksiyon istersiniz. 32. yaz olimpiyat oyunlarına katılacak sporcularımızı Tokyo'ya uğurlamak için burada olmakdan çok mutluyum. Sizlerle tanışmış olmaktan, sizleri böyle güzel bir yolculuğa uğurluyor olmaktan çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız adına buradayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize ayrı ayrı selamını ve başarı dileklerini iletiyorum.

Olimpiyat tarihinde iz bırakmak için yolculuğunuz şimdi başlıyor. 2 yılı aşkın zamandır zorlu hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 ayrı başarı hikayesi. 84 milyon milletimizi olimpiyatlarda temsil edeceksiniz. Team Türkiye, Tek Türkiye olacak. Hepiniz şimdiden gurur kaynağımızsınız. Siz ringe çıktığınızda, piste çıktığınızda yüreklerimiz sizinle atacak. Yarıştığınız 18 farklı dalda vereceğiniz mücadeleleri ekranlarımızın başında dualarla izleyeceğiz. İlk kez kota aldığımız dallarda heyecanımız daha farklı. Yarışmalarınızda bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeniz ve kürsüde en üst noktaya çıkmanız bizim en büyük dileğimiz. Siz aşkla koşan bir milletin fertlerisiniz. Siz daha dün 5. yılını geçirdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi istikbalina sahip çıkan milletin gençlerisiniz. Türk bayraklı kıyafeti giyince sizlere inanan milyonları aklınızdan çıkarmayacağınızı biliyorum. Sizleri seviyoruz, sizler bizim gururumuzsunuz. Nasıl heyecanla uğurluyorsak, aynı heyecanla da sizleri uğurlayacağız. Başarınızın yanı sıra Fair Play ruhunuzla da bizleri gururlandıracağınızı biliyoruz. Elde edeceğiniz başarılarla nice gençlere örnek olacaksınız. Ülkemizi yarınlara siz gençlerimiz taşıyacak. Cumhurbaşkanımız önderliğinde spor altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Sizleri her konuda destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve bakanlık çalışanlarımız olmak üzere, bütün federasyonlarımıza, ailelerinize teşekkür ederim.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sporcularımız bu süreçte ülkemizi ve milletimizi gururlandırdığı gibi gençlerimize örnek de oldular. Siz bizim gönüllerimizin şampiyonusunuz. Gönüllerimizin altın madalyası sizin. İnanıyorum ki Tokyo'da bizleri gururlandıuracaksınız. Her şey hayal etmekle ve inanmakla başlar. Sportmencve mücadele vermek, gayret ve alınteriyle yarışmak önemlidir. Bizim sporcularımız her zaman en güzel temsili gerç.ekleştirmiştir. Sizlerin koyduğu hedefler milyonlarca gencimize umut oluyor. Ay-yıldızlı bayrağımıza ve bu aziz millete en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Büyük başarılarla, tarif edilemeyecek anılarla ülkemize dönmenizi diliyoruz. Sizleri yetiştiren aileleri, antrenörlerinizi tebrik ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana spora ve sporcuya verdiği destek her geçen yıl meyvelerini veriyor. Hedeflerimize olimpiyat sonrasında da yukarılara koymaya devam edeceğiz. Tüm süreçlerde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün bizimle olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun.